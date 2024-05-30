Павел Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1864
Дата смертиДо 1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1864
Отец: Козьма Иванов
Мать: Евдокия Дионисиева
Бракосочетание
30.01.1889
Жена: Мария Ильина
Рождение ребёнка
10.02.1893 ст.
Дочь: Павлова Свинценина Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Мария Ильина
Аксаркино, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
До 1911