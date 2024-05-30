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Павел Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1864

Дата смерти

До 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1864

Отец: Козьма Иванов

Мать: Евдокия Дионисиева

Бракосочетание
30.01.1889

Жена: Мария Ильина

Рождение ребёнка
10.02.1893 ст.

Дочь: Павлова Свинценина Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Мария Ильина

Аксаркино, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
До 1911

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