Анна Яковлевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Коченьков Аким АндреевичНеизвестно г.р.
Дети
Коченьков Григорий Акимович1843 г.р.
Коченьков Захар АкимовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коченьков Аким Андреевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Коченьков Григорий Акимович
Отец ребёнка: Коченьков Аким Андреевич
Смерть
Неизвестно