Анна Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Яковлевна

Автор
КМ
Моисеев К.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Коченьков Аким АндреевичНеизвестно г.р.
Дети
Коченьков Григорий Акимович1843 г.р.
Коченьков Захар АкимовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коченьков Аким Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коченьков Захар Акимович

Отец ребёнка: Коченьков Аким Андреевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Коченьков Григорий Акимович

Отец ребёнка: Коченьков Аким Андреевич

https://yandex.ru/archive/catalog/438bf611-f3ff-49c3-82d4-4750e7950615/18?center=1226+1981

Смерть
Неизвестно

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