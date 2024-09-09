Малиновкина (Холманских) Елизавета Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновкина (Холманских) Елизавета Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Холманских Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малиновкин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Малиновкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
21.12.1931

Дочь: Щетникова (Малиновкина) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Малиновкин Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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