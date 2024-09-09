Малиновкина (Холманских) Елизавета Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Холманских Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малиновкин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Малиновкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
21.12.1931
Дочь: Щетникова (Малиновкина) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Малиновкин Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно