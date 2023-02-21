Ставцев Николай Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтавцев Николай Гаврилович

Ставцев Николай Гаврилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Ставцев Гавриил Михайлович

Мать: Ставцева Александра Фёдоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close