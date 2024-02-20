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Брюханова Федора Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1928

Отец: Брюханов Василий Спиридонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсентьева Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Брюханов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюханов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Брюханов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсентьева (Брюханова) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.12.1959

Дочь: Золотухина Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Брюханов Григорий Александрович

Смерть
Неизвестно

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