Брюханова Федора Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1928
Отец: Брюханов Василий Спиридонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсентьева Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Брюханов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брюханов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Брюханов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсентьева (Брюханова) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.12.1959
Дочь: Золотухина Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Брюханов Григорий Александрович
Смерть
Неизвестно