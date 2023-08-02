Андриянов Данил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Ранение
23.01.1944
Воинское звание: рядовой Воинская часть: 1021 сп 307 сд Причина выбытия: выбыл в БВ Госпиталь: ЭГ 3089
Ранение
27.05.1945
Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 109 осапб 91 сд Причина выбытия: выбыл в 208 зсп Госпиталь: ЭГ 1044
Смерть
Неизвестно