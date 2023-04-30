Фархутдинова - Коваль - Вафина Юлия Ринатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фархутдинова - Коваль - Вафина Юлия Ринатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1983

Отец: Вафин Ринат Маратович

Мать: Вафина -Бятец Дина Анатольевна

Рождение ребёнка
24.09.2001

Дочь: Коваль Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Коваль Дмитрий Николаевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
С 21.11.2001 по 30.01.2005

Муж: Коваль Дмитрий Николаевич

Амурская область, г.Благовещенск
Бракосочетание
С 20.08.2005 по 01.08.2011

Муж: Фархутдинов Эдуард Равильевич

Амурская область, г.Благовещенск
Рождение ребёнка
24.02.2010

Сын: Фархутдинов Артур Эдуардович

Отец ребёнка: Фархутдинов Эдуард Равильевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область