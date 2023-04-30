Фархутдинова - Коваль - Вафина Юлия Ринатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1983
Рождение ребёнка
24.09.2001
Дочь: Коваль Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Коваль Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
С 21.11.2001 по 30.01.2005
Амурская область, г.Благовещенск
Бракосочетание
С 20.08.2005 по 01.08.2011
Амурская область, г.Благовещенск
Рождение ребёнка
24.02.2010
Сын: Фархутдинов Артур Эдуардович
Отец ребёнка: Фархутдинов Эдуард Равильевич