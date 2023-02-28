Золотухин Андрей Олегович
Место рождения
Дата рождения09.08.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1978
Отец: Золотухин Олег Александрович
Мать: Золотухина Эльвира
Рождение ребёнка
14.01.2002
Дочь: Золотухина Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Золотухина Альбина Робертовна
Рождение ребёнка
26.04.2009
Сын: Золотухин Артем Андреевич
Мать ребёнка: Золотухина Альбина Робертовна
Рождение ребёнка
27.07.2017
Сын: Золотухин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Золотухина Альбина Робертовна