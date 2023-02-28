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Золотухин Андрей Олегович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1978

Отец: Золотухин Олег Александрович

Мать: Золотухина Эльвира

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.2002

Дочь: Золотухина Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Золотухина Альбина Робертовна

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.04.2009

Сын: Золотухин Артем Андреевич

Мать ребёнка: Золотухина Альбина Робертовна

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.2017

Сын: Золотухин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Золотухина Альбина Робертовна

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