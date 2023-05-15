Шабардин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабардин Василий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1965
Мать ребёнка: Шабардина Раиса Александровна
Рождение ребёнка
10.12.?
Дочь: Посохина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Шабардина Раиса Александровна
Смерть
Неизвестно