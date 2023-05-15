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Шабардин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабардин Василий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1965

Сын: Шабардин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Шабардина Раиса Александровна

Рождение ребёнка
10.12.?

Дочь: Посохина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Шабардина Раиса Александровна

Смерть
Неизвестно