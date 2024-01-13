Рогалев Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогалев Артем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогалев Савелий Артемович

Мать ребёнка: Рогалева (Кукова) Диана Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогалева (Кукова) Диана Олеговна

Рождение ребёнка
19.01.2024

Дочь: Рогалева Злата Артемовна

Мать ребёнка: Рогалева (Кукова) Диана Олеговна

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