Рогалев Артем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогалев Савелий Артемович
Мать ребёнка: Рогалева (Кукова) Диана Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.2024
Дочь: Рогалева Злата Артемовна
Мать ребёнка: Рогалева (Кукова) Диана Олеговна