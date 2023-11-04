Слободин Олег Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1987
Сын: Слободин Владислав Олегович
Мать ребёнка: Слободина (Одина) Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
11.09.1991
Рождение ребёнка
06.07.1999
Сын: Слободин Александр Олегович
Мать ребёнка: Слободина (Одина) Татьяна Анатольевна