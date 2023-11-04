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Слободин Олег Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1987

Сын: Слободин Владислав Олегович

Мать ребёнка: Слободина (Одина) Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
11.09.1991

Жена: Слободина (Одина) Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
06.07.1999

Сын: Слободин Александр Олегович

Мать ребёнка: Слободина (Одина) Татьяна Анатольевна

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