Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиктор

Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Георгий

Мать: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Ульяна

Мать ребёнка: Елена

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