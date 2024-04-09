Носов Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носов Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровина Людмила Георгиевна

Рождение ребёнка
27.05.1966

Сын: Дубровин Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Дубровина Людмила Георгиевна

Рождение ребёнка
27.05.1966

Сын: Дубровин Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Дубровина Людмила Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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