Поздняя (Бунина) Прасковья (Параскева) Селивёрстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняя (Бунина) Прасковья (Параскева) Селивёрстовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 17.02.1910 ст.

Муж: Поздний Кирилл Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы. Он первым браком. 24 года Она первым браком. 20 лет. По жениху Тимофей Яковлевич Чумаков и ... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1910 ст.

Сын: Поздний Федор Кириллович

Отец ребёнка: Поздний Кирилл Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Рождение ребёнка
12.02.1913 ст.

Дочь: Поздняя Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Поздний Кирилл Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Рождение ребёнка
24.12.1914 ст.

Сын: Поздний Степан Кириллович

Отец ребёнка: Поздний Кирилл Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Поздняя Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Поздний Кирилл Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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