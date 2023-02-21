Поздняя (Бунина) Прасковья (Параскева) Селивёрстовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 17.02.1910 ст.
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы. Он первым браком. 24 года Она первым браком. 20 лет. По жениху Тимофей Яковлевич Чумаков и ... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1910 ст.
Отец ребёнка: Поздний Кирилл Григорьевич
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Рождение ребёнка
12.02.1913 ст.
Дочь: Поздняя Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Поздний Кирилл Григорьевич
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Рождение ребёнка
24.12.1914 ст.
Сын: Поздний Степан Кириллович
Отец ребёнка: Поздний Кирилл Григорьевич
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Поздняя Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Поздний Кирилл Григорьевич
Смерть
Неизвестно