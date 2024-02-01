Васильевых Ирина Самойлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Васильевых Ефросинья Ефимова
Отец ребёнка: Васильевых Ефим Никифоров
Рождение ребёнка
1784
Сын: Васильевых Герасим Ефимов
Отец ребёнка: Васильевых Ефим Никифоров
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Васильевых Ефим Никифоров
Смерть
Неизвестно