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Васильевых Ирина Самойлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Васильевых Ефросинья Ефимова

Отец ребёнка: Васильевых Ефим Никифоров

Рождение ребёнка
1784

Сын: Васильевых Герасим Ефимов

Отец ребёнка: Васильевых Ефим Никифоров

Рождение ребёнка
1791

Сын: Васильевых Логин Ефимов

Отец ребёнка: Васильевых Ефим Никифоров

Смерть
Неизвестно
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