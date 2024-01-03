Ермолай Артамонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиДо 1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Артамон Климов
Мать: Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Федосья Ермолаева
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Фекла Ермолаева
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
1724
Сын: Петр Ермолаев
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Смерть
До 1749