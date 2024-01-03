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Ермолай Артамонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

До 1749

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Артамон Климов

Мать: Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
1711

Дочь: Федосья Ермолаева

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Фекла Ермолаева

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
1724

Сын: Петр Ермолаев

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Смерть
До 1749

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