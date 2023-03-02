Ванжула Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванжула Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1988

Сын: Ванжула Андрей Викторович

Мать ребёнка: Ванжула Наталья Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ванжула Сергей Викторович

Мать ребёнка: Ванжула Наталья Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ванжула Валерий Викторович

Мать ребёнка: Ванжула Наталья Валерьевна

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