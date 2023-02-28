Лотарев Игорь Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1887
Дата смерти20.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904 по 1905
Далянь, Китай
Место жительства
С 1905 по 1918
Место жительства
С 1918 по 1919
Тойла, Эстония
Место жительства
С 1919 по 1941
Талинн, Эстония
Смерть
20.12.1941
Талинн, Эстония