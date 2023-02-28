Лотарев Игорь Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛотарев Игорь Васильевич

Лотарев Игорь Васильевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.05.1887

Дата смерти

20.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1904 по 1905
Далянь, Китай
Место жительства
С 1905 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1919
Тойла, Эстония
Место жительства
С 1919 по 1941
Талинн, Эстония
Смерть
20.12.1941
Талинн, Эстония
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close