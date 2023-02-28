Семагин Алексей Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семагин Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иустиния Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семагин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно