Писанюк (Писанюк) Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писанюк (Писанюк) Александр

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Место рождения

Украина

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Писанюк (писанюк) Самуил

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
12.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галахова Валентина

Россия, Магнитогорск
Бракосочетание
22.06.1949

Жена: Галахова Валентина

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Писанюк Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писанюк Галина

Смерть
Неизвестно
Украина, Мариуполь
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