Писанюк (Писанюк) Александр
Место рожденияУкраина
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Писанюк (писанюк) Самуил
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
12.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галахова Валентина
Россия, Магнитогорск
Бракосочетание
22.06.1949
Жена: Галахова Валентина
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Писанюк Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Писанюк Галина
Смерть
Неизвестно
Украина, Мариуполь