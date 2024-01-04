Муравьёва (Лукаш) Ольга Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёва (Лукаш) Ольга Даниловна

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

15.06.1940

Дата смерти

19.?.2012

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1940

Отец: Лукаш Данил Антонович

Мать: Лукаш (Малкова) Зинаида Михайловна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьёв Вячеслав Владимирович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1962

Дочь: Шешнёва (Муравьёва) Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: Муравьёв Вячеслав Владимирович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Муравьёва Маргарита Вячеславовна

Отец ребёнка: Муравьёв Вячеслав Владимирович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
19.?.2012
Иваново, Иваново, Ивановская область

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