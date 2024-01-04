Муравьёва (Лукаш) Ольга Даниловна
Место рождения
Дата рождения15.06.1940
Дата смерти19.?.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Шешнёва (Муравьёва) Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: Муравьёв Вячеслав Владимирович
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Муравьёва Маргарита Вячеславовна
Отец ребёнка: Муравьёв Вячеслав Владимирович
Смерть
19.?.2012