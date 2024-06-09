Спешкова Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1969
Отец: Шашков Виктор
Рождение ребёнка
23.09.1987
Дочь: Никифорова (Спешкова) Олеся Андреевна
Отец ребёнка: Спешков Андрей Владимирович
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1992
Сын: Спешков Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Спешков Андрей Владимирович