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Спешкова Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1969

Отец: Шашков Виктор

Мать: Полиектова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
23.09.1987

Дочь: Никифорова (Спешкова) Олеся Андреевна

Отец ребёнка: Спешков Андрей Владимирович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1992

Сын: Спешков Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Спешков Андрей Владимирович

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