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Берюков Георгий Михалыч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берюкова (Кобыщенко) Алла Николаевна

Рождение ребёнка
01.05.1982

Дочь: Берюкова Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Берюкова (Кобыщенко) Алла Николаевна

Рождение ребёнка
22.07.1986

Дочь: Берюкова Инна Георгиевна

Мать ребёнка: Берюкова (Кобыщенко) Алла Николаевна

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