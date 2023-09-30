Берюков Георгий Михалыч
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1982
Дочь: Берюкова Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Берюкова (Кобыщенко) Алла Николаевна
Рождение ребёнка
22.07.1986
Дочь: Берюкова Инна Георгиевна
Мать ребёнка: Берюкова (Кобыщенко) Алла Николаевна