Василиса Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1820 и 1833
Муж: Дементий Иванов
Бракосочетание
21.05.1835
Муж: не указан
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно