Василиса Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1820 и 1833

Муж: Дементий Иванов

Бракосочетание
21.05.1835

Муж: не указан

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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