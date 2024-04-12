Юдаков Абрам Сидорович
Место рождения
Дата рождения1789
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Юдаков Сидор Иванович
Мать: Юдакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1805
Дочь: Пелагия Абрамовна
Мать ребёнка: Юдакова Матрена Симоновна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Юдакова Матрена Симоновна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Юдакова Матрена Симоновна
Работа или профессия
Неизвестно