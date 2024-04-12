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Юдаков Абрам Сидорович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Юдаков Сидор Иванович

Мать: Юдакова Анна Ивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.09.1805

Дочь: Пелагия Абрамовна

Мать ребёнка: Юдакова Матрена Симоновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Юдаков Василий Абрамович

Мать ребёнка: Юдакова Матрена Симоновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Юдаков Иван Абрамович

Мать ребёнка: Юдакова Матрена Симоновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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