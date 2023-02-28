Бочков Николай Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиДо 1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1831
Жена: Бочкова Анна Никифоровна
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1834 ст.
Дочь: Фомина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Бочкова Анна Никифоровна
Смерть
До 1855