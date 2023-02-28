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Бочков Николай Петрович

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Место рождения

Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

До 1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд
Бракосочетание
02.02.1831

Жена: Бочкова Анна Никифоровна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1834 ст.

Дочь: Фомина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Бочкова Анна Никифоровна

Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд
Смерть
До 1855
Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд
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