Шубина Светлана Ивановна 02.11.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шубина Светлана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1955

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

1972 г.р.
1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1955

Отец: Лисий Иван Яковлевич

Мать: Лисий Пелагея Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шубин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
13.11.1972

Дочь: Степанова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Шубин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
05.04.1977

Дочь: Сазыкина Тамара Анатольевна

Отец ребёнка: Шубин Анатолий Михайлович

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