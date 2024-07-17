Шубина Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1955
Отец: Лисий Иван Яковлевич
Мать: Лисий Пелагея Корнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шубин Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
13.11.1972
Дочь: Степанова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Шубин Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
05.04.1977
Дочь: Сазыкина Тамара Анатольевна
Отец ребёнка: Шубин Анатолий Михайлович