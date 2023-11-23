Игнатий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Игнатий Иванович (ок. 1735 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник Пречистенского погоста Пошехонского уезда. О жене его данных нет. Дети: Марина, супруга дьякона Иоанна Алексеевич... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марина Игнатьева
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Елизавета Игнатьева
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно