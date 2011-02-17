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Антипов Иван Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.2011

Отец: Антипов Виктор Валерьевич

Мать: Бордунова Ирина Васильевна