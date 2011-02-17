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Антипов Иван Викторович
Антипов Иван Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.02.2011
Пол
Мужской
Отец
Антипов Виктор Валерьевич
1968 г.р.
Мать
Бордунова Ирина Васильевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.2011
Отец:
Антипов Виктор Валерьевич
Мать:
Бордунова Ирина Васильевна
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