Евдокия Тимофеевна 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Степанович

Место жительства
Неизвестно
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Степеренков Петр Ильич

Отец ребёнка: Илья Степанович

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Степеренков Прокофий Ильич

Отец ребёнка: Илья Степанович

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Смерть
После 1816

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