Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Степанович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Илья Степанович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Степеренков Прокофий Ильич
Отец ребёнка: Илья Степанович
Смерть
После 1816