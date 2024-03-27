Нургалиев Агзам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нургалиев Агзам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нургалиева Иклима

Альметьевск, ТАССР
Рождение ребёнка
04.04.1953

Дочь: Якубова Альфия

Мать ребёнка: Нургалиева Иклима

Альметьевск, Татарстан
Смерть
Неизвестно
Альметьевск, Татарстан
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