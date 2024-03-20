Байкевич (Байкевич) Анфиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкевич (Байкевич) Анфиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Байкевич Аким

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Борис

Отец ребёнка: Михайлов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Павел

Смерть
Неизвестно
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