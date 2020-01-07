Волковец (Турончик) Нина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волковец (Турончик) Нина Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1939

Дата смерти

07.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1939

Отец: Турончик Тихон Петрович

Мать: Турончик Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
10.08.1972

Сын: Волковец Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Волковец Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
01.01.1975

Дочь: Волковец Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Волковец Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковец Владимир Григорьевич

Смерть
07.01.2020
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