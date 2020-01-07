Волковец (Турончик) Нина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1939
Дата смерти07.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1939
Отец: Турончик Тихон Петрович
Мать: Турончик Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
10.08.1972
Сын: Волковец Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Волковец Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1975
Дочь: Волковец Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Волковец Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2020