Слугина (Названова) Васса Евлампьевна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Рычкова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Слугин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Колупаева Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Слугин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Слугин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Слугин Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Уланова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Слугин Андрей Алексеевич
Дим, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Слугин Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979