Слугина (Названова) Васса Евлампьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слугина (Названова) Васса Евлампьевна

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Место рождения

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1898

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Названов Евлампий Ильич

Мать: Названова Праскева Трофимовна

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Рычкова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Слугин Андрей Алексеевич

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Колупаева Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Слугин Андрей Алексеевич

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1928

Сын: Слугин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Слугин Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Слугин Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Слугин Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Уланова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Слугин Андрей Алексеевич

Дим, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Слугин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Слугин Андрей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слугин Андрей Алексеевич

Смерть
1979
Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
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