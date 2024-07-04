Липа (Кузина) Надежда Владимировна 1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Липа (Кузина) Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Кузин Владимир Тихонович

Мать: Кузина Нюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липа Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Липа Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липа Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Аршинова (Липа) Лидия Викторовна

Отец ребёнка: Липа Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
1968

Сын: Липа Владимир Викторович

Отец ребёнка: Липа Виктор Николаевич

Смерть
Неизвестно

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