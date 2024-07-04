Липа (Кузина) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Кузин Владимир Тихонович
Мать: Кузина Нюра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Липа Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Аршинова (Липа) Лидия Викторовна
Отец ребёнка: Липа Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
1968
Отец ребёнка: Липа Виктор Николаевич
Смерть
Неизвестно