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Талдыкина Елена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

22.09.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Талдыкин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Евдокимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Талдыкин Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Евдокимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Талдыкин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Евдокимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Знобкина Фекла Филипповна

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Евдокимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Филипп Евдокимович

Смерть
22.09.1900 ст.
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