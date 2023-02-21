Талдыкина Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти22.09.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Талдыкин Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Евдокимович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Талдыкин Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Евдокимович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Талдыкин Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Евдокимович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Знобкина Фекла Филипповна
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.1900 ст.