Овсиенко (Кирк) Ирина Эдуардовна
Место рождения
Дата рождения17.07.1973
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1973
Отец: Кирк Эдуард Густавович
Мать: Кирк Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овсиенко Павел Николаевич
Рождение ребёнка
05.08.2004
Дочь: Овсиенко Олеся Павловна
Отец ребёнка: Овсиенко Павел Николаевич
Рождение ребёнка
10.08.2012
Отец ребёнка: Овсиенко Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно