Овсиенко (Кирк) Ирина Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсиенко (Кирк) Ирина Эдуардовна

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

17.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1973

Отец: Кирк Эдуард Густавович

Мать: Кирк Тамара Ивановна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
05.12.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овсиенко Павел Николаевич

Рождение ребёнка
05.08.2004

Дочь: Овсиенко Олеся Павловна

Отец ребёнка: Овсиенко Павел Николаевич

Рождение ребёнка
10.08.2012

Сын: Овсиенко Илья Павлович

Отец ребёнка: Овсиенко Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсиенко Павел Николаевич

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