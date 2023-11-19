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Федор Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Вычислено 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1897

Отец: Прокопий Васильевич

Мать: Ириния Афанасьевна

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Федору на тот момент было 16 лет.
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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