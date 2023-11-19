Федор Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1897
Отец: Прокопий Васильевич
Мать: Ириния Афанасьевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Федору на тот момент было 16 лет.
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно