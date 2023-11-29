Чопикян Сусанна Гевондовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чопикян Сусанна Гевондовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1956

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1975

Сын: Аджамоглян Сурик Сейранович

Отец ребёнка: Аджамоглян Сейран Сурикович

Рождение ребёнка
23.08.1977

Дочь: Аджамоглян Армине Сейрановна

Отец ребёнка: Аджамоглян Сейран Сурикович

Рождение ребёнка
13.02.1984

Дочь: Аджамоглян Бурастан Сейрановна

Отец ребёнка: Аджамоглян Сейран Сурикович

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