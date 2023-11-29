Чопикян Сусанна Гевондовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1975
Сын: Аджамоглян Сурик Сейранович
Отец ребёнка: Аджамоглян Сейран Сурикович
Рождение ребёнка
23.08.1977
Дочь: Аджамоглян Армине Сейрановна
Отец ребёнка: Аджамоглян Сейран Сурикович
Рождение ребёнка
13.02.1984
Дочь: Аджамоглян Бурастан Сейрановна
Отец ребёнка: Аджамоглян Сейран Сурикович