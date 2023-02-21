Буйон (Bouillon) Пьер (Pierre)
Место рожденияЛе-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Дата рождения04.02.1746
Дата смерти19.02.1746
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1746
Отец: Буйон Дени
Мать: Арто Дениз
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
19.02.1746
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франци