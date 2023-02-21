Буйон (Bouillon) Пьер (Pierre) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйон (Bouillon) Пьер (Pierre)

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Место рождения

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция

Дата рождения

04.02.1746

Дата смерти

19.02.1746

Пол

Мужской

Отец

1706 г.р.

Мать

1711 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
04.02.1746

Отец: Буйон Дени

Мать: Арто Дениз

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
19.02.1746
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франци
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