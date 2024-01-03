Степанида Петрова
Место рождениядеревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Дата рождения10.11.1880 ст.
Дата смерти09.06.1881 ст.
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1880 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Анастасия Евмениева
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Смерть
09.06.1881 ст.
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния