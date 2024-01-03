Степанида Петрова 10.11.1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанида Петрова

Место рождения

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния

Дата рождения

10.11.1880 ст.

Дата смерти

09.06.1881 ст.

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1880 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Анастасия Евмениева

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Смерть
09.06.1881 ст.
деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния

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