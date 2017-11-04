Горбунов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1954
Дата смерти04.11.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1978
Сын: Горбунов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Горбунова Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
04.05.1982
Дочь: Горбунова Мария Александровна
Мать ребёнка: Горбунова Нина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Нина Яковлевна
Смерть
04.11.2017