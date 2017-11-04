Горбунов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1954

Дата смерти

04.11.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1978

Сын: Горбунов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Горбунова Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
04.05.1982

Дочь: Горбунова Мария Александровна

Мать ребёнка: Горбунова Нина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Нина Яковлевна

Смерть
04.11.2017
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