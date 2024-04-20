Пыльцына Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиПосле 1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1946
Дочь: (Пыльцына) Тамара Александровна
Отец ребёнка: Пыльцын Александр Дмитриевич
Смерть
После 1959