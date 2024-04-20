Пыльцына Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыльцына Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

После 1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыльцын Александр Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
рабочая
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1946

Дочь: (Пыльцына) Тамара Александровна

Отец ребёнка: Пыльцын Александр Дмитриевич

Смерть
После 1959

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