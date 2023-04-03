Анна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Михаил Захаров
Отец ребёнка: Захар Исаков
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Парасковья Захарова
Отец ребёнка: Захар Исаков
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Захарова
Отец ребёнка: Захар Исаков
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно