Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Михаил Захаров

Отец ребёнка: Захар Исаков

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Парасковья Захарова

Отец ребёнка: Захар Исаков

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Захарова

Отец ребёнка: Захар Исаков

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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