Казак Суклета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казак Суклета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810

Сын: Казак Степан Иванов

Отец ребёнка: Казак Иван Евсеевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Казак Никифор Иванов

Отец ребёнка: Казак Иван Евсеевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Казак Анисим Иванович

Отец ребёнка: Казак Иван Евсеевич

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