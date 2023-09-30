Казак Суклета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Казак Степан Иванов
Отец ребёнка: Казак Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Казак Никифор Иванов
Отец ребёнка: Казак Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Казак Иван Евсеевич