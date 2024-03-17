Соловьёв Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьёв Александр Николаевич

Соловьёв Александр Николаевич

avatar

Место рождения

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

19.10.1925

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.52

Дочь: Соловьёва Елена Александровна

Мать ребёнка: Соловьёва (Подольская) Антонина Ильинична

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение
19.10.1925

Отец: Соловьёв Николай Николаевич

Мать: Соловьёва Степанида Степановна

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.06.1949

Сын: Соловьёв Александр Александрович

Мать ребёнка: Соловьёва (Подольская) Антонина Ильинична

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.12.1950

Дочь: Соловьёва Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Соловьёва (Подольская) Антонина Ильинична

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.05.1955

Дочь: Соловьёва Наталья Александровна

Мать ребёнка: Соловьёва (Подольская) Антонина Ильинична

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.06.1961

Сын: Соловьёв Иван Александрович

Мать ребёнка: Соловьёва (Подольская) Антонина Ильинична

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.07.1962

Сын: Соловьёв Юрий Александрович

Мать ребёнка: Соловьёва (Подольская) Антонина Ильинична

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.