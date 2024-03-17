Соловьёв Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1925
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.52
Дочь: Соловьёва Елена Александровна
Мать ребёнка: Соловьёва (Подольская) Антонина Ильинична
Рождение
19.10.1925
Рождение ребёнка
07.06.1949
Сын: Соловьёв Александр Александрович
Мать ребёнка: Соловьёва (Подольская) Антонина Ильинична
Рождение ребёнка
12.12.1950
Дочь: Соловьёва Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Соловьёва (Подольская) Антонина Ильинична
Рождение ребёнка
24.05.1955
Дочь: Соловьёва Наталья Александровна
Мать ребёнка: Соловьёва (Подольская) Антонина Ильинична
Рождение ребёнка
18.06.1961
Сын: Соловьёв Иван Александрович
Мать ребёнка: Соловьёва (Подольская) Антонина Ильинична
Рождение ребёнка
18.07.1962
Сын: Соловьёв Юрий Александрович
Мать ребёнка: Соловьёва (Подольская) Антонина Ильинична
Смерть
2008