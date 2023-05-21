Тогаева Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тогаева Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1983

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

2017 г.р.
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Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1983

Отец: Тогаев Иван Григорьевич

Мать: Тогаева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
23.06.2017

Дочь: Тогаева Полина Павловна

Мать ребёнка: Тогаева Оля Олеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тогаева Оля Олеговна