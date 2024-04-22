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Катков Михаил Петрович

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Место рождения

Подлесная Дьяча, Симбирский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

14.11.1923

Дата смерти

16.12.1991

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

1954 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1923

Отец: Катков Петр Иванович

Мать: Каткова Степанида Тимофеевна

Подлесная Дьяча, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
23.02.1953

Жена: скрыто настройками приватности

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1954

Дочь: Филатова Наталья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.12.1991
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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