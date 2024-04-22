Катков Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения14.11.1923
Дата смерти16.12.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1923
Отец: Катков Петр Иванович
Бракосочетание
23.02.1953
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1954
Дочь: Филатова Наталья
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.12.1991
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость