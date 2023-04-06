Тимофеева вышла замуж в Замошань (Викентьева) Мария (Замошань Глембочинской волости)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Сергеев Проверить Викентий
Мать: ?
Бракосочетание
25.01.1870
Муж: Ильинъ Тимофей
Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
26.01.1870
Замошани, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно