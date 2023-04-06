Тимофеева вышла замуж в Замошань (Викентьева) Мария (Замошань Глембочинской волости) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева вышла замуж в Замошань (Викентьева) Мария (Замошань Глембочинской волости)

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Место рождения

Дедино, Юстиновская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1812 г.р.

Мать

Муж

Около 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Сергеев Проверить Викентий

Мать: ?

Дедино, Юстиновская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
25.01.1870

Муж: Ильинъ Тимофей

Дедино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
26.01.1870
Замошани, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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