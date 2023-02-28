Каменка Борис Абрамович
Место рождения
Дата рождения21.01.1855
Дата смерти02.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1910 по 1920
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920 по 1942
г. Париж, Франция
Смерть
02.05.1942
г. Париж, Франция