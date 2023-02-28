Каменка Борис Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменка Борис Абрамович

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

21.01.1855

Дата смерти

02.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1910 по 1920
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920 по 1942
г. Париж, Франция
Смерть
02.05.1942
г. Париж, Франция
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